ПДД 2021 онлайн экзамен России

Изменены 8 вопросов: 3-17, 7-1, 11-17, 12-1, 12-16, 31-16, 39-1, 40-1.
Изменены 10 вопросов: 7-1, 7-14, 9-13, 12-1, 20-1, 27-1, 27-3, 34-3, 38-3, 40-1 .
Изменены 15 вопросов по Медицине.
Новый вопрос про жилет Б16в1 и несколько измененых незначительно вопросов.
Изменены вопросы категории ABM Б19в15 и Б30в6
С 08 ноября 2017 изменились правила проезда перекрестков с круговым движением - транспортное средство на круге имеет преимуществ (если нет знаков приоритета , регламентирующих проезд перекрёстка). Изменились вопросы ABM и СД категорий: Билет 16 вопрос 14 | Билет 17 вопрос 15 | Билет 19 вопрос 15 | Билет 27 вопрос 14.
Новый регламент вступил в силу с 1 сентября 2016 года согласно Приказу МВД России от № 995. По новым правилам, за одну ошибку добавляют 5 вопросов из того же тематического блока и 5 минут времени. На дополнительных вопросах ошибаться нельзя.
Изменилось 5 вопросов касательно административных нарушений и действий при ДТП. Измененные вопросы можно изучить во вкладке "по темам".
Поправки касаются остаточной глубины протектора шин в новой редакции категорий транспортных средств, а также протектора зимних шин. Изменилось 2 билета ПДД как в ГАИ - смотреть во вкладке "по темам".
изменения в билетах (14 вопросов), которые регламентируют поведение водителей на нерегулируемых пешеходных переходах, штрафы, категории и подкатегории. Измененные билеты доступны в ГИБДД(ГАИ) с 1 декабря 2014 года.
Измемения ПДД в терминах Велосипед, Пешеходная и велосипедная дорожка, Мопед и другие
Измененные пдд вопросы, касательно термина Парковки, административных нарушений и штрафов
Новые вопросы по Медицине
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