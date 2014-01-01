ПДД 2021 онлайн экзамен России

Изменения в билетах ПДД 2 января 2020 Изменены 8 вопросов: 3-17, 7-1, 11-17, 12-1, 12-16, 31-16, 39-1, 40-1.

1 января 2019 Изменены 10 вопросов: 7-1, 7-14, 9-13, 12-1, 20-1, 27-1, 27-3, 34-3, 38-3, 40-1 .

10 апреля 2018 Изменены 15 вопросов по Медицине.

18 января 2018 Новый вопрос про жилет Б16в1 и несколько измененых незначительно вопросов.

3 января 2018 Изменены вопросы категории ABM Б19в15 и Б30в6

Изменения в билетах 8 ноября 2017 С 08 ноября 2017 изменились правила проезда перекрестков с круговым движением - транспортное средство на круге имеет преимуществ (если нет знаков приоритета , регламентирующих проезд перекрёстка). Изменились вопросы ABM и СД категорий: Билет 16 вопрос 14 | Билет 17 вопрос 15 | Билет 19 вопрос 15 | Билет 27 вопрос 14.

Новые правила ПДД экзамена 2018 Новый регламент вступил в силу с 1 сентября 2016 года согласно Приказу МВД России от № 995. По новым правилам, за одну ошибку добавляют 5 вопросов из того же тематического блока и 5 минут времени. На дополнительных вопросах ошибаться нельзя.

Изменения билетов ПДД 1 июля 2015 года Изменилось 5 вопросов касательно административных нарушений и действий при ДТП. Измененные вопросы можно изучить во вкладке "по темам".

1 января 2015 года Поправки касаются остаточной глубины протектора шин в новой редакции категорий транспортных средств, а также протектора зимних шин. Изменилось 2 билета ПДД как в ГАИ - смотреть во вкладке "по темам".

29 и 15 ноября 2014 изменения в билетах (14 вопросов), которые регламентируют поведение водителей на нерегулируемых пешеходных переходах, штрафы, категории и подкатегории. Измененные билеты доступны в ГИБДД(ГАИ) с 1 декабря 2014 года.

8 апреля 2014 Измемения ПДД в терминах Велосипед, Пешеходная и велосипедная дорожка, Мопед и другие

1 сентября 2013 Измененные пдд вопросы, касательно термина Парковки, административных нарушений и штрафов